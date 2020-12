Dopo le gare del weekend e l'anticipo delle 18.30 tra Udinese e Crotone, continua il programma del, valido per laSecondo anticipo in scenaallo stadio Comunale Ciro Vigorito ditra i padroni di casa guidati dae ladiFratelli contro, per la prima volta in Serie A, in un momento non facile per le due squadre: i biancocelesti sono reduci dal sofferto passaggio del turno in Champions e dall'abbinamento impossibile contro il Bayern Monaco negli ottavi, ma soprattutto da due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato (l'ultima in casa contro il Verona), che li hanno fatti sprofondare al nono posto della classifica, a meno 6 dalla zona Champions e a meno 10 dalla vetta. Urge una risposta, contro i sanniti che ricevono tanti complimenti per il calcio proposto, ma fanno pochi punti: un ko e due pari nelle ultime tre, 15esimo posto in classifica con 5 punti sulla zona rossa. Grande attenzione alla sfida in famiglia tra le panchine.: Montipò'; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Insigne, Lapadula.Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.​