Il presidente del Benevento Oresteè scatenato dopo l'idea di congelare la classifica in caso di stop. I giallorossi sono a +20 sulla seconda in Serie B e a un passo dalla promozione matematica e non vogliono vedersi sfuggire la possibilità di salire in A. In un'intervista al Corriere dello Sport, Vigorito lancia una provocazione: "Vogliono congelare la classifica in caso di stop? E allora. Pronto a tutto se fermato il Benevento".