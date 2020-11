Due rientri tra i convocati per Pippo Inzaghi in vista della gara di domani alle 18 con la Juventus dell'amico Pirlo. L'allenatore del Benevento ritrova Tuia in difesa e Caprari per l'attacco. Ancora assente, invece, l'ex Torino Iago Falque, cresciuto proprio nelle giovanili bianconere. Tuia dovrebbe partire comunque fuori dagli undici titolari, dove invece ci potrebbe essere Caprari - favorito su Improta - a fare coppia con Insigne, dietro all'unica punta Gianluca Lapadula. Ecco la lista dei convocati del Benevento



Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.

Difensori: Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Pastina, Barba.

Centrocampisti: Basit, Tello, Improta, Insigne, Sanogo, Schiattarella, Ionita, Masella, Hetemaj.

Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau.