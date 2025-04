Benevento-Juventus Next Gen, UFFICIALE la data del primo turno playoff

Getty Images for Lega Serie A

La Lega Pro ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali gli orari delle partite del primo turno Playoff che si giocheranno il 4 maggio. Juventus Next Gen ospite del Benevento: il match in gara secca si giocheràSi riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 143/DIV del 07.04.2025 di Lega Pro, le gare del Primo Turno Play-Off del Girone in programma domenica 4 maggio 2025 con gli orari d’inizio sottoindicati:GIRONE ARENATE – ARZIGNANO V. Ore 17.30GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Ore 17.30

TRENTO – ATALANTA U23 Ore 20.00GIRONE BAREZZO – GUBBIO Ore 20.00VIS PESARO – PONTEDERA Ore 20.00PINETO – PIANESE Ore 20.00GIRONE CCATANIA – GIUGLIANO Ore 20.00POTENZA – AZ PICERNO Ore 20.00