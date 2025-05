Benevento-Juventus Next Gen, i convocati per il playoff

Getty Images

Per la Juventus Next Gen è arrivato il momento decisivo: stasera iniziano i playoff di Serie C. I bianconeri affronteranno il Benevento nel primo turno del Girone C, in trasferta, allo stadio "Ciro Vigorito". Si tratta di una gara secca: per passare il turno, la squadra allenata da Massimo Brambilla avrà a disposizione un solo risultato, la vittoria. In caso di parità al termine dei novanta minuti, sarà il Benevento ad accedere alla fase successiva grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la regular season.I giallorossi, dunque, potranno contare su due risultati utili su tre: vittoria o pareggio. Il match è in programma per oggi, domenica 4 maggio 2025, con fischio d’inizio alle ore 20:00. I giovani bianconeri sono chiamati a una prova di maturità importante per proseguire il cammino verso la promozione in Serie B e dare continuità al buon lavoro svolto nel corso della stagione.

I convocati

1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig13 Poli16 Amaradio17 Guerra23 Scaglia F.25 Scaglia S.28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa44 Deme46 Turicchia73 Faticanti74 Papadopoulos77 Quattrocchi79 Silva Semedo99 Pietrelli