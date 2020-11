La Juventus fa visita al Benevento per la 9^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo conferma ormai la strada del 4-4-2, affidandosi davanti a Dybala e Morata dato il turno di riposo concesso a Ronaldo. In difesa ancora out Bonucci, di nuovo adattato Danilo centrale. A sinistra parte titolare Frabotta al posto di Alex Sandro.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. A disp: Manfredini, Lucatelli, Maggio, Pastina, Tuia, Basit, Tello, Insigne, Masella, Di Serio, Moncini, Sau. All. Inzaghi



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Morata. A disp: Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, McKennie, Bentancur, Portanova, Kulusevski, Bernardeschi. All. Pirlo