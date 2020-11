Sabato sera l'inizio del match tra Benevento e Juventus - programmato alle 18 - sarà fischiato dall'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli. Ad assisterlo ci saranno Bottegoni e Lombardo, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. In cabina Var saranno presenti Di Paolo e Cecconi. Dopo la vittoria convincente contro il Cagliari, la Juventus è chiamata ad una prova di forza per dare continuità alla striscia vincente e risalire la classifica della Serie A. Di fronte, un Benevento che non sta sfigurando nella massima serie e che potrebbe rivelarsi un avversario tutt'altro che semplice per i bianconeri.