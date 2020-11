Questo pomeriggio la Juventus scenderà in campo al Vigorito per affrontare il Benevento e cercare di dare continuità ai risultati. Nella lista dei convocati per il match non compare Cristiano Ronaldo, come spiegato da Andrea Pirlo si tratta di un turno di riposo concordato con il calciatore che potrà essere presente in Champions League. A causa di questa assenza, il Vigorito di Benevento rimane uno dei quattro stadi di Serie A che non hanno visto giocare Cristiano Ronaldo nel corso della sua permanenza in Italia. Gli altri sono: Brescia, Lecce e Crotone.