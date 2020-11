Un primo tempo condotto bene dalla Juventus allo stadio Vigorito di Benevento, la formazione di Inzaghi non rinuncia ad attaccare ma i bianconeri vanno a nozze con ogni spazio che si presenta sul terreno di gioco. A risolvere la situazione al 21' ci pensa una doppia grande giocata: lo sventaglio di Federico Chiesa per lo stop, sterzata e incrocio chirurgici di Alvaro Morata. Poi Dybala sfiora il raddoppio al termine di un'azione sensazionale rifinita da Ramsey, ma nei minuti di recupero un paio di palle non spazzate permettono agli uomini di Inzaghi di riversarsi nell'area bianconera e, dopo una super parata di Szczesny su Caprari, Letizia trova il diagonale vincente che manda le squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Ecco i nostri Top-Flop dei primi 45'