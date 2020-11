7









Per la nona giornata di Serie A, la Juventus fa visita al Benevento. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per un turno di riposo programmato e concordato con lo staff, alla luce dei tanti impegni che attendono i bianconeri fino alla sosta natalizia. La squadra di Andrea Pirlo cerca contro gli uomini di Filippo Inzaghi tre punti fondamentali per avvicinarsi in classifica al Milan capolista, impegnato domani contro la Fiorentina.



LE SCELTE - Pirlo ha già chiarito le diverse assenze tra i bianconeri: fuori Demiral, Chiellini, Ronaldo e Buffon dai convocati. Di sicuro, riposeranno anche Alex Sandro e Cuadrado, regolarmente in Campania ma preservati per le prossime sfide di Champions e campionato. Dunque, quali saranno le scelte? Difesa obbligata, centrocampo con qualche dubbio e in attacco Dybala a supporto di Morata.



