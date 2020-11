Andrea Pirlo urla e si sbraccia, nonostante il vantaggio di Morata. L'allenatore non vuole che la squadra abbassi la guardia dopo l'1-0 contro il Benevento, in particolare se l'è presa con due giocatori: Chiesa, rimproverandogli di essere a volte in ritardo lasciando troppo spazio a sinistra, e de Ligt, rimproverato dall'allenatore dopo un colpo di testa verso il centro: "Mettila fuori - gli ha detto Pirlo - non in mezzo". Questo è quanto riportato da Sky Sport.