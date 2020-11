Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus, che viene a Benevento senza Cristiano Ronaldo (e diversi infortunati) per dar seguito al successo sul Cagliari di sabato scorso. Andrea Pirlo trova quindi da avversario il suo ex compagno di squadra al Milan Filippo Inzaghi, nella prima sfida tra i due come allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (da confermare): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Danilo, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala. All. Pirlo

Il calcio d'inizio al 'Ciro Vigorito' sarà alle 18, qua potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita