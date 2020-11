La Juventus scende il campo al Ciro Vigorito per affrontare il Benevento nell'anticipo della 9^ giornata di Serie A. Una partita fondamentale per dare continuità alla qualificazioni aritmetica agli ottavi di Champions e al successo in campionato contro il Cagliari una settimana fa., coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Lombardo e dal quarto uomo Sacchi. Il Var è Aleandro Di Paolo, coadiuvato dall'Avar Cecconi.Morata continua a protestare per un mancato rigore come stava facendo già negli ultimi minuti, Pasqua estrae il cartellino rosso e lo espelle.Scontro Tuia-Morata in area del Benevento: proteste bianconere, ma Pasqua lascia correre.Giallo a Cuadrado per una spinta a Letizia col pallone lontano. Il colombiano ha reagito a un rimprovero da parte del terzino del Benevento per un pallone non riconsegnato, rischiando anche qualcosa in più.Hetemaj si sta rialzando sulla trequarti del Benevento con la Juve che è ripartita ed è già in zona offensiva. Pasqua ferma il gioco, convinto che il centrocampista giallorosso sia ancora a terra. Gestione sbagliata della situazione, blocca senza motivo una possibile azione pericolosa della Juve.- Azione d'attacco della Juve, il pallone sbatte sul braccio di Rabiot in area giallorossa: Pasqua non vede e assegna un angolo per la squadra di Pirlo tra le proteste degli avversari.Contrasto Dybala-Schiattarella nell'area del Benevento: l'argentino va giù ma l'arbitro lascia correre. Episodio dubbio, poteva starci il rigore.Lapadula cade a terra in area, nessun contatto con Danilo. L'impressione è che l'attaccante cercasse il contatto una volta capito che il pallone era irraggiungibile. Pasqua lascia continuare e prende la decisione giusta.Pasqua fischia un fuorigioco inesistente a Dybala, fermando un'azione d'attacco prima che finisse.Primi minuti di gara senza nessun episodio dubbio: le squadre si studiano, la Juve cerca spazi per affondare.