Neanche ventiquattr'ore dopo la partita col Benevento, i tifosi della Juve sono già scatenati sui social nel commentare il pareggio di oggi. Tante critiche e pochi applausi per i bianconeri, con un protagonista in particolare preso di mira: Andrea Pirlo. La sua squadra non ingrana, senza Ronaldo si fa ancora più fatica e finora il nuovo allenatore non ha convinto nessuno. Anzi, su Twitter il suo nome è entrato in trend topic con tanti messaggi negativi: tra chi lo considera già un flop e altri che rivogliono "entro mezz'ora" Max Allegri.



