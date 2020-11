Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alle 18 in casa del Benevento. Come vi avevamo anticipato qualche ora fa (QUI), non c'è Cristiano Ronaldo che rimarrà a Torino per prepararsi in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions. Solo due attaccanti di ruolo, ci sono anche Bonucci e Ramsey.



Ecco la lista completa

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.