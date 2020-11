Dopo l'1-1 contro la Juventus il difensore del Benevento Kamil Glik ha analizzato la gara nel post partita: "Abbiamo affrontato una grande squadra facendo un'ottima partita. Siamo riusciti a tenere fino alla fine creando anche tante occasioni da gol. Per me (ex Torino, ndr) era una partita diversa dalle altre, speciale. Al Torino ho vissuto cinque anni bellissimi, ma oggi sono al Benevento e volevo fare punti. Tranquillo per l'assenza di Ronaldo? No, mi è dispiaciuto. A me piacciono le grandi sfide".