Domani lasi presenterà al Vigorito per affrontare il Benevento e scalare la classifica, fino al primo posto. Partita che verrà affrontata con l’assenza di Cristiano Ronaldo , che non partirà con i compagni dopo aver concordato con Pilo un turno di riposo, per farsi trovare al 100% per il prossimo impegno. Come riporta Sky Sport,. Nuova chance dunque per Dybala, al fianco di Morata. Filtra ottimismo per Bonucci, che con molta probabilità verrà convocato.