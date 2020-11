Dal sito ufficiale della Juventus



7 aprile 2018: è stato un giorno davvero memorabile quello che ha visto la Juventus scendere in campo contro il Benevento. Per i giallorossi, al primo anno in Serie A, è stata una gara comunque di ottimo profilo, vista la capacità mostrata di restare in partita. Per due volte, infatti, la formazione – all'epoca guidata da Roberto De Zerbi – ha risposto alle reti di Paulo Dybala con una doppietta di Cheick Diabaté. Ancora la Joya e Douglas Costa definiscono la vittoria della Juve per 2-4, 3 punti importanti nella corsa al settimo scudetto consecutivo. Ma a Benevento non è stata questa la prima volta in cui la Signora si è messa in mostra. C'è un altro precedente, risalente alla Coppa Italia 1981-82, quando ancora l'impianto si chiamava Santa Colomba e venne giocata la partita tra Cavese e Juventus, con successo bianconero per 2-0 firmato da Domenico Marocchino e Marco Tardelli.