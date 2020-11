1









Federico Chiesa sta crescendo di partita in partita da quando è alla Juve. Alti e bassi nella sua gara col Benevento, nella quale secondo Adani: "deve migliorare a scommettere su se stesso e scegliere quando alzare la testa - ha detto l'ex difensore a Sky Sport - Non deve ostinarsi a chiudersi in ogni centimetro di campo, perché poi finisce che perde il duello quando gli avversari vanno a raddoppiare la marcatura".