di Nicolò Vallone

La Juventus esce dal Vigorito di Benevento con un pari per 1-1 contro la neopromossa allenata da Filippo Inzaghi. I bianconeri partono bene e vanno in vantaggio con una splendida rete di Morata al 21', ma all'ultimo secondo del primo tempo incassa il pari di Letizia. Una doccia fredda che si fa sentire nel secondo tempo, quando la Juve fatica a trovare spazi e diversi giocatori calano d'intensità. Grandissime prove per Morata e Matthijs De Ligt, Arthur paga invece le leggerezze in alleggerimento difensivo che permettono al Benevento di pescare il jolly del pari. E nota di merito per Federico Chiesa.



