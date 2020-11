Alla vigilia della sfida con la Juventus, l'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa: "Anche a Firenze non ci davano per favoriti, sembrava che non ci fosse partita. Vediamo cosa succederà domani. Non sono meravigliato di vedere che Pirlo sia diventato allenatore, è un campione che da giocatore ha vinto tutto. Siamo arrivati insieme al Milan e tra noi c'è sempre stato un rapporto importante. Avevamo l'agente in comune, Tullio Tinti, che il giorno in cui io firmai con i rossoneri lui propose Andrea".



CR7 OUT - "L'assenza di Ronaldo? Se a sostituirlo è Dybala c'è poco da essere felici. La Juve ha una rosa talmente ampia e di qualità che l'assenza di un campione assoluto cambia poco".