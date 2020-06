Il Benevento è tornato in Serie A. Capolavoro di Pippo Inzaghi che è così tornato nel massimo campionato italiano dopo le esperienze negative con Milan e Bologna. ​​"Vigorito mi aveva chiamato due anni fa ma attendevo un'altra offerta. Però gli avevo promesso che sarei venuto per vincere il campionato: sono stato di parola. Il mio merito è stato quello di averci creduto e aver caricato questa meravigliosa squadra". Negli spogliatoi è esplosa la festa e Super Pippo era in prima fila a fare festa.