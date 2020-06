Un campionato da record con una meritatissima promozione. Il Benevento di Filippo Inzaghi batte la Juve Stabia per 1-0 e conquista la promozione nella massima serie italiana con 7 gare d’anticipo. Numeri che esaltano la squadra campana, che ha dominato in lungo e in largo la Serie B: 76 punti in classifica, con 23 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. Promozione record condita anche da possibili colpi di primo livello. Infatti i nomi nel mirino del ds Foggia sono dal sapore prelibato: Zaza, Lapadula, Sturridge, Llorente, Gervinho e l’ex Chelsea Remy, colpo quasi chiuso.