Mario Mandzukic è uno svincolato dall’alto grado di appetibilità. L’ex attaccante della Juventus ha da poco annunciato la rescissione con l’Al Duhail, pronto per una nuova avventura nel calcio che conta. Sul croato c’è il Benevento, che sta pianificando un mercato di assoluto livello per rilanciare la squadra in Serie A, dopo aver chiuso per l’ex Chelsea Remy. Stando a quanto riporta il Sun, in Italia c’è anche il Milan che sta pensando al croato, profilo di esperienza che può sostituire Ibrahimovic. In Inghilterra è rispuntato il Manchester United, dopo averlo cercato nello scorso mercato estivo quando ancora giocava con la maglia bianconera.