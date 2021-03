Durante un'intervista a Calciomercato.com, il difensore del Benevento Federico Barba racconta come ha fermato Cristiano Ronaldo nell'ultima gara di campionato in cui i bianconeri hanno perso contro la squadra di Inzaghi: "Cristiano non ha punti deboli, bisogna sperare che non sia in giornata. Sapevo bene chi avrei affrontato e la fortuna è quella di conoscerlo già avendolo visto giocare più e più volte studiandolo nel tempo, ma se non è riuscito a segnare è merito del lavoro difensivo di tutta la squadra".