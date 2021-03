Domenica alle 15 la Juventus ospiterà tra le mura amiche dell'Allianz Stadium un Benevento in crisi di risultati. Le difficoltà della squadra sannita sono tali che lo stesso Inzaghi - protagonista della cavalcata promozione l'anno scorso e di un'ottima prima parte di stagione - è stato messo in dubbio. Subito dopo la pesante sconfitta subìta contro la Fiorentina, la società, per voce del ds Foggia, aveva deciso di mandare la squadra in ritiro. A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, però, il presidente Oreste Vigorito è intervenuto per interrompere il ritiro e mandare un segnale di fiducia alla squadra.