Se ultimamente nell'andamento del mercato azionario italiano abbiamo visto il titolo Juventus andar bene a dispetto del trend generale della Borsa di Milano, oggi si verifica la situazione contraria: a fronte di un indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,51%, c'è una Juve che chiude inUn ribasso che in questa giornata il titolo bianconero condivide con altri del medesimo "gruppo familiare": -0,98% per Ferrari, -0,97% per Exor.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, semaforo verde: scende a quota 103 punti.