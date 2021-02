Giornata globalmente positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un segno "verde": +1,11%.

Non asseconda però questo andamento positivo il titolo Juventus, che chiude questo primo martedì di febbraio con un -0,38%. In ribasso, ma con una percentuale decisamente più "rossa", anche il titolo "cugino" Ferrari: -2,98%.

Per quanto riguarda le altre due società di calcio quotate: Lazio +0,18% e Roma esattamente in equilibrio (0,00%).

Risale lievemente, invece, lo Spread Btp/Bund, che ora si attesta su quota 113 punti.