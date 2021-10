Buona giornata per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,58%, con titoli come Pirelli che toccano il +2,50%. Un trend nel quale però non si inserisce il titolo Juventus, che va a chiudere questo martedì di fine ottobre con un ribasso del. In tal modo, si riavvicina allo zero la performance bianconera nella Borsa di Milano nell'ultimo mese.Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, il dato è risalito e ora stazione a quota 105 punti.