I voti dei giornali a Manuel Locatelli in Italia-Svizzera 1-1:

GAZZETTA 6 Avremmo tolto Barella e non Loca. Senza strafare s'è comunque sdoppiato, cercando di surrogare Jorginho e non rinunciando alla profondità. Certo all'Europeo era un'atra storia (e un altro reparto).

CORSPORT 4,5 Avvio choc, in cui fallisce anche i passaggi più semplici. Gli manca la stessa spensieratezza del 16 giugno, quando spedì gli elvetici al tappeto con una doppietta. Torna a giocare nel ruolo di mezzala nella notte in cui si avverte di più la mancanza di Verratti. Prova insufficiente e Mancini lo richiama.

TUTTOSPORT 5,5 Nel contesto di un diffuso appannamento e di una generale approssimazione nei tocchi, è comunque quello che mostra più efficacia nei contrasti e nelle proposte.