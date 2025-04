AFP via Getty Images

'Bene, bene': Douglas Luiz risponde al tifoso. Juventus, i retroscena dall'allenamento VIDEO

un' ora fa



La Juventus ha aperto le porte dell’allenamento ai propri tifosi in vista della prossima sfida contro il Parma, creando un clima di entusiasmo e vicinanza tra squadra e supporter. Sul campo si è lavorato con grande intensità, come ormai è abitudine sotto la guida di Igor Tudor, che continua a imprimere il suo stile energico e diretto al gruppo bianconero.



Dopo la seduta, i tifosi hanno avuto l’occasione di salutare da vicino i propri beniamini, strappando sorrisi, foto e anche qualche scambio di battute. Tra i momenti più apprezzati, il video pubblicato dal club sul proprio canale YouTube: nelle immagini si vede Douglas Luiz rispondere con simpatia a una domanda di un tifoso, esclamando “bene, bene, bene”, strappando applausi e commenti divertiti da parte del pubblico presente.



L’evento ha permesso di rafforzare il legame tra squadra e tifoseria, fondamentale in questa fase cruciale della stagione. La Juventus vuole chiudere al meglio il campionato e prepararsi con determinazione alle prossime sfide, contando anche sul calore dei suoi sostenitori. Il clima è sereno, ma la concentrazione resta altissima: il Parma è un avversario da non sottovalutare, e Tudor lo sa bene.