L’ex Juventus e Arsenal Nicklas Bendtner ha deciso di ritirarsi dal calcio a 33 anni. Lo ha comunicato durante 'Bendtner&Philine', reality sulla sua vita quotidiana: "Mi manca ogni giorno, ma sono anche consapevole che c'è una data di fine in questo lavoro. Penso che passerò molto tempo a capire che è davvero finita ora. Ora troverò qualcos'altro che mi dia ciò che il calcio mi ha dato in tutti gli anni. Il calcio è una parte importante della mia vita e non posso lasciarlo. Questo è il motivo per cui sono in procinto di diventare allenatore. Spero che mi darà tanto o forse di più di quanto ha fatto come giocatore. In questo modo farò sempre parte del calcio".