C'è un po' di rabbia. Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus, era volato per motivi di lavoro a Dubai e non è riuscito a tornare in Daniamrca a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. Fin qui, tutto 'normale' e soprattutto chiaro. Il caos è stato generato - secondo il centravanti - dalla testata BT, che avrebbe dato la notizia di Bendtner bloccato a chilometri e chilometri di distanza. Un vero e proprio passaggio a porta vuota per i ladri, che subito si sono organizzati per svaligiare la casa del centravanti. Ecco il suo sfogo su Instagram: "Sono andato a Dubai il 4 gennaio, quando il Paese si trovava in fascia arancione. Ma durante il mio viaggio, che era per lavoro, il mondo si è capovolto e ora siamo passati alla zona rossa. Facciamo del nostro meglio per poter tornare. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti 'BT".