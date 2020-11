6









In un'intervista a BBC5, Nicklas Bendtner ha parlato della sua esperienza alla Juventus: "Ricordo che una volta non riuscivo a trovare la squadra ed era strano, alla fine era il mio primo giorno. Poi ne ho trovati 10-12 nei bagni, che prendevano un caffè e fumavano una sigaretta mentre chiacchieravano. Mi ha fatto pensare che sarebbe stato divertente", le sue parole.



PIRLO E BUFFON - "Buffon e Pirlo? Avevano delle qualità eccezionali, calciatori fantastici, fuori dal comune. Sono dei grandi professionisti e ho capito che c’era un forte cameratismo negli spogliatoi per cui nessuno si poneva il problema di fumare. Tutti in Inghilterra parlavano di Balotelli che fumava in bagno. Ma in ogni squadra in cui sono stato qualcuno fumava. Diciamo che in Italia è stato più comune che in Inghilterra".