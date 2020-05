1









Nicklas Bendtner shock. Il danese ex Juve ha rivelato: “Ho giocato molto a poker nella mia vita. Ho giocato contro molti professionisti da quando avevo 19 anni. È difficile quantificare la somma che ho perso, ma sarebbe circa sei milioni di euro. Non direi che ho avuto un problema con il gioco d'azzardo. Sono sempre stato in grado di controllarlo. Ma, una notte a Londra, le cose andarono fuori controllo e sarebbe potuta finire molto male. Da quella sera in poi, ho finito di giocare tanti soldi. Dopo ho giocato solo importi minori, ci siamo riuniti con alcuni amici e abbiamo messo circa 12 sterline ciascuno".