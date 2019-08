Un continuo su e giù, emozioni a non finire. Il calcio, l'impatto in Premier League, l'Arsenal, l'Italia, la Juve, i gol, l'astinenza da reti, poi l'addio. Il carcere, gli arresti domiciliari per una rissa con un tassista a cui ha spaccato la mascella. E' la vita sregolata di Nicklas Bendtner, attaccante 31enne, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sè... ma per ciò che accade fuori dal terreno di gioco. Lui, il Lord, colui che alla Juve viene ricordato per le foto, per la vita da "bomber", non proprio inteso come super realizzatore e per quel gol solo sfiorato, quando durante la premiazione per lo scudetto bianconero si intrattenne a chiacchierare con una delle hostess. Insomma, un inguaribile casanova.



E anche oggi, il danese, fa parlare di sè con un video che rapidamente sta facendo il giro del web. Lui balla in compagnia della fidanzata, ma lei è quasi completamente nuda. Una goliardata che in poco tempo è comparsa su tutti i social. In molti, ora, si chiedono: ma chi è la bella al suo fianco? Si tratta di Philina Roepstorff, modella e star di Instagram.



