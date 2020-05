Calcio ma non solo nella vita di Nicklas Bendtner. L'ex attaccate della Juventus ha raccontato: "Ho perso molti soldi. Ho giocato molto a poker nella mia vita, ho sfidato un giocatore professionista sin da quando avevo 19 anni. È difficile quantificare quanti soldi ho perso, ma dovrebbero essere più di 6 milioni di sterline. Per me era questo, giocare, divertirmi e finire nei casini. Ma non posso dire di avere avuto una dipendenza dal gioco, sono sempre stato in grado di controllarmi".



L'ANEDDOTO - Il danese continua raccontando un aneddoto: "In passato ho giocato partite davvero a rischio. Una notte a Londra le cose mi sono sfuggite di mano e per poco non sono finite malissimo. Alla fine sono riuscito a contenere le perdite. Da quella notte in poi, però ho deciso che non avrei più scommesso e così è stato. Ora gioco solo per divertirmi puntando poco. Con gli amici scommettiamo massimo 100 corone ciascuno, circa 12 sterline".