Nicklas Bendtner, a FourFourTwo, ha raccontato un retroscena particolare sul suo rapporto con Wenger: "Ci rispettavamo, siamo sempre stati onesti l’uno con l’altro. In quel momento però volevo lasciare l’Arsenal perché il Crystal Palace mi aveva fatto una grande offerta. L’accordo saltò perché il mio club non riuscì a trovare un sostituto e quando Wenger mi telefonò per dirmi che era spiacente, ma che non potevo andare, è stato un brutto colpo per me. Allora lo chiamai se****** e st***** così sarebbe stato costretto a vendermi, ma la cosa non ha funzionato".