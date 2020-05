La Bundesliga è tornata in campo, dopo lo stop causato dall'emergenza coronavirus. Su tutti l'uomo del momento è sicuramente l'attaccante Havertz. Il giocatore del Bayer Leverkusen, Lars Bender, e compagno di squadra di Havertz, ha parlato dell’interesse dei tanti club importanti sul giovane attaccante, sul quale tra l'altro ci sono anche gli occhi della Juventus. Ecco le sue parole riportate da Footmercato: "È una benedizione avere in squadra un giocatore del genere. Non ho mai visto un calciatore così completo. Rispetto molto il suo modo di affrontare tutte le attenzioni che i club gli rivolgono".