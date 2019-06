Arrivano conferme alle voci de La Stampa di ieri mattina sul possibile ritorno di Medhi Benatia alla Juventus. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il difensore marocchino, oggi all'Al Duhail in Qatar, sarebbe pronto a tornare in bianconero dopo l'addio di Massimiliano Allegri, reso ufficiale al termine della stagione. La Juventus, però, sembra avere altri obiettivi al momento per rinforzare la difesa e, dopo aver di fatto acquistato Merih Demiral dal Sassuolo, proverà l'assalto a Matthijs de Ligt e ad altri profili, prima di pensare al ritorno di Benatia.