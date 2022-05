Ai microfoni di Rete Sport, l'ex difensore di Roma e Juve, Medhi Benatia, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la sua avventura in bianconero, spiegando come si è riusciti a conquistare tutto o quasi in quell'era magica.



'La Juve ha vinto perché ha costruito un ciclo con tanti giocatori importanti. Non può essere colpa degli allenatori. Non si possono vendere i giocatori continuamente'.