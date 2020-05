1









Medhi Benatia, ex difensore, tra le altre, della Juventus, è tornato sul gol di Koulibaly nel ko contro il Napoli di qualche anno fa: "Una settimana brutta per tutti i tifosi juventini, ma vi garantisco che per me lo è stato ancora di più perché stavamo giocando una buona partita, io ho fatto una delle migliori gare in bianconero tenendo la difesa in piedi da solo dopo l'infortunio di Chiellini. Eravamo sullo 0-0 in una partita sofferta che il Napoli stava dominando, l'arbitro prima del calcio d'angolo mi dice di stare attento, io abbasso le mani da Koulibaly, Albiol mi passa davanti (come a fare blocco, ndr) Kouli stacca di testa e segna. Sono andato a casa e non ho dormito per due o tre giorni, in allenamento non parlavo