A Il Tempo, Medhi Benatia ha parlato dei suoi vecchi compagni di squadra: "Chi è partito da Torino? Non mi piace far polemica. Chi è partito era da solo, lontano dai figli o dai genitori malati ed era negativo al test. E’ normale che, chi ne ha la possibilità, prenda un aereo privato e raggiunga i propri cari. Dybala? Lo sento spesso. Lui, Rugani, Matuidi sono giovani e in forma: è stata la loro fortuna. Temevo si fossero contagiati anche gli altri, è andata bene. Stagione finita? Non si può annullarla. Taglio stipendi, non sono sorpreso, lì c’è gente responsabile, campioni veri, c’è un gruppo che è una famiglia".