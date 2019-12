Da quella Coppa Italia in foto, a un mondo diverso, con altri obiettivi e nuovi traguardi. Medhi Benatia ora non è più 'solo': all'Al Duhail è arrivato pure Mario Mandzukic, vecchio compagno di battaglie e di vittorie. E il messaggio del marocchino è tenero, sentito, frutto di vera amicizia: "Benvenuto Mario all'Al Duhail e alla tua nuova avventura in Qatar - scrive il difensore su Instagram -. Abbiamo già vinto parecchi trofei insieme, speriamo che sia tempo di aggiungerne altri alla lista. Lo so che sei più che pronto alla sfida... non vedo l'ora di vederti".Nonostante il piccolo giallo di ieri, con Mandzukic che ha lasciato in fretta e furia il Qatar per recarsi in Croazia a ritirare dei documenti importanti, tutto si è risolto per il meglio. Sia della Juve, sia di Mario. Lasciatisi ufficialmente ieri , non senza commenti e messaggi da parte dei tifosi...