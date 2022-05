Anche l'ex difensore bianconero Mehdiha deciso di spendere delle belle parole per i suoi ex compagni Giorgioe Paulo, oggi all'ultima partita a Torino con la Juventus. Lo ha fatto con due post su Instagram: "Oggi è un giorno molto triste ma nello stesso tempo è un giorno bellissimo - ha scritto per Chiellini -, Giorgio volevo solo ringraziarti per tutto quello che mi hai dato e quello che hai dato alla Juventus. Sei un esempio per tutti e sarai ricordato sempre come uno dei più grandi calciatori della storia della Juventus. Sono stato orgoglioso di giocare acconto a te, sei un capitano unico, ti voglio bene"."Paulo amico mio è il giorno dei saluti anche per te. Hai scritto la storia della Juventus, sei arrivato molto giovane e oggi te ne vai essendo uno dei più forti calciatore in Europa. Ci mancherai tanto e ti auguro di fare la scelta migliore perché te lo meriti sia come calciatore, che come uomo. Ti voglio tanto bene Paulo, un grande abbraccio e ti seguirò sempre amico mio".