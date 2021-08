Medhi, a Sky Sport, ha parlato della Juventus e della situazione di Ronaldo.Parliamo di una cosa che ancora non c'è. Il mercato... bisogna scrivere, tutti parlano. Ho visto la reazione al gol a Udine, ma non ho visto uno che voleva andare via. Cristiano finché è alla Juve darà il 150%. Non c'è uno che è più professionista di Cristiano. Non esiste. Lui è uno, e si è visto all'Europeo, che vuole i record. Ha fatto 35 gol all'anno. Non ha limiti. E' da un po' che non lo sento. Spero ,e parlo da tifoso Juve, che rimarrà. E' difficile lasciarlo andare via così.. Ma non posso parlarne, non so la situazione. In questa squadra, anche quando la Juve non gira, lui fa sempre gol. ed è sempre decisivo, sempre importante. Nel modo di allenarsi, di vivere... l'ambiente Juve è troppo importante, anche per i più giovani. E' da vedere".