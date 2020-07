Quattro anni e mille emozioni in bianconero per Medhi Benatia, che oggi, nel 2016 aveva appena firmato con la Juventus. Prima in prestito dal Bayern Monaco, poi i bianconeri lo hanno riscattato definitivamente. Emozioni ma anche trofei: due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana prima di prendere il volo per il Qatar. Oggi Benatia non dimentica il tempo passato alla Juve e ricorda la sua esperienza con un messaggio su Instagram: "Quattro anni giorno per giorno! Ho vissuto due stagioni e mezza indimenticabili, in uno dei più grandi club del mondo".