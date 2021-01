Non solo Mandzukic, che ha svolto le visite mediche con il Milan, ma anche un altro ex Juventus è pronto a fare il suo ritorno in Serie A. Il giocatore in questione è Mehdi Benatia, difensore promesso sposo al Parma. L’edizione odierna di Tuttosport ha presentato i dettagli dell’operazione: il marocchino firmerà oggi con i ducali, arriverà dall’Al-Duhail in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.