Medhi Benatia vuole tornare alla Juventus. La notizia è già nell'aria da diverse settimane, in particolare dall'addio di Massimiliano Allegri alla panchina bianconera. Dopo il travagliato divorzio dello scorso mercato di gennaio, con il difensore marocchino che è approdato in Qatar in seguito alle incomprensioni con l'allenatore livornese, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in estate. Il club bianconero, però, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non avrebbe fin qui fatto passi avanti per riportare Benatia a Torino.