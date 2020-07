“Complimenti campione. Un campione unico una persona speciale un monumento del calcio. Di te ho solo grandi ricordi. Bravo Buffon per sempre il numero uno”. Parole e musica di Medhi Benatia, ex difensore della Juventus ora in forza all’Al Duhail, che con questo affettuoso messaggio a voluto rendere omaggio all'ex compagno di squadra Gigi Buffon per il suo record di presenze in Serie A (648), un primato per il calcio italiano. Baci, abbracci ed esultanze assieme, avvenute nell’arco della lunghissima carriera della leggenda bianconera.